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Şehit Özel Harekat Şube Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

2 dakika önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva son yolculuğuna uğurlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:35 
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