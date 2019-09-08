Şehit Özel Harekat Şube Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
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Mardin'in Ömerli ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva son yolculuğuna uğurlandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:35
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