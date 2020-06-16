Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva planlı Narkotik Operasyonu - Son Dakika

Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan olayların engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edilecektir.

Edinilen bilgilere göre yapılan operasyonda: 3 kilogram esrar maddesi, 489.96 gram sentetik (bonzai),36 adet extacy hap, 4.5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 bin 375 TL, suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

MARDİN - Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak operasyonu ile Polis Özel Harekat destekli gerçekleştirilen, Şehit Özel Harekat Şube Müdürü, Tufan Kansuva planlı, Narkotik operasyonu yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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