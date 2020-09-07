Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva unutulmadı - Son Dakika

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva unutulmadı

ANKARA - Mardin'de hendek ve terör operasyonlarında kırsalda PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük mücadele veren ve Ömerli'de gerçekleştirilen teröristin yer göstermesi esnasında teröristi bırakmamak uğruna canını ortaya koyan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şahadetinin 1. yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'de hendek ve terör operasyonlarında kırsalda PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük mücadele veren ve Ömerli de gerçekleştirilen teröristin yer göstermesi esnasında teröristi bırakmamak uğruna canını ortaya koyan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şahadetinin 1. yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında dualarla anıldı.

Ankara'da Karşıyaka şehitliğinde düzenlenen anma töreninde Kansuva'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda güvenlik güçleri hazır bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki çalışmaları nedeniyle bulunamadığı anma törenine telefonla katıldı.

Ankara'da Karşıyaka Polis Şehitliği mezarlığında gerçekleşen anma etkinliğine onlarca kişi katılarak dualar etti.

Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva şahadetinden önce Teröristlere karşı başlatılan Kıran 2 Operasyonunda yer alarak son görüntüleri sevenlerini hüzne boğmuştu.