Şehit özel harekatçının eşi gururu ve hüznü bir arada yaşıyor - Son Dakika

Şehit özel harekatçının eşi gururu ve hüznü bir arada yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin eşi Halime Karacatilki, gururu ve hüznü bir arada yaşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin eşi Halime Karacatilki, gururu ve hüznü bir arada yaşıyor.

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Osmaniye'de yaşayan Halime Karacatilki, eşinin şehadetinin ardından yetim kalan çocukları Gökhan (11) ve Emir Hamza'ya (7) hem analık hem babalık yapıyor.

Eşinin acısını halen yüreğinde hisseden Karacatilki, eşiyle son görüşmesini gözyaşları içerisinde AA muhabirine anlattı.

Karacatilki, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, ardından eşinin cep telefonuna ulaşamadığını ve sonrasında şehadet haberini aldıklarını söyledi.

Eşini toprağa vermenin acısını yaşadıklarını anlatan Karacatilki, "Hem gurur verici hem de çok üzücü. Çok şükür eşim şehit oldu. Böyle bir gururu bize yaşattı, kahraman olarak gitti." dedi.

"FETÖ'cülerin kökünün kurutulmasını istiyorum"

Çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını dile getiren Karacatilki, "Benim onlar için ayakta kalmam gerekiyordu. İlk yılları zor atlattım ama sonra giderek alışmaya çalıştım. Bazen onların sorularına cevap veremiyorsun. Cevaplayamadığım o kadar çok soru var ki." diye konuştu

Karacatilki, darbe girişiminde şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu olayda kimin parmağı varsa hepsini Allah'a havale ettim. Şehit olan sadece eşim değildi. Küçük çocuklar, aileler, genç kardeşlerimiz vardı. Allah'a şükür eşim de şehit oldu, cenneti garantiledi. Buna sebep olanlar ise hiçbir şeyi garantileyemedi. Aslında biz ikimiz de öldük ama sadece onu gömdüler. Sesini duyamıyorum, özlüyorum, göremiyorum. Devletimizden sadece tek istediğim şehitlerimizin kanını yerde bırakmasınlar. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Devletimizden şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamalarını, FETÖ'cülerin yakalanıp tamamen kökünün kurutulmasını istiyorum."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit özel harekatçının eşi gururu ve hüznü bir arada yaşıyor - Son Dakika
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