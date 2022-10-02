Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi - Son Dakika
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Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

02.10.2022 14:55

Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması Şehidin cenazesinin nakil için araca konması TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde...

Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi

Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması

Şehidin cenazesinin nakil için araca konması TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı Bakan Soylu, Tokat'ta şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu Bakan Soylu, Tokat'ta şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE
Kaynak: AA

Fırat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi - Son Dakika
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