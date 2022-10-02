Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi
Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması
Şehidin cenazesinin nakil için araca konması TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.
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