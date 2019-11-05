Son Dakika Haberleri: Şehit Özer Salik İlkokulu'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Şehit Özer Salik İlkokulu'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı

Şehit Özer Salik İlkokulu'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı

7 saat önce

Gölbaşı ilçesinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında okul bahçesi ağaçlandırıldı.

Şehit Özer Salik İlkokulu'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı, System.String[]

Gölbaşı ilçesinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında okul bahçesi ağaçlandırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikme kampanyası kapsamında okul bahçesinin dikilen fidanlarla güzel bir görünüme kavuşacağını belirterek, ağaçlandırma çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehit Özer Salik İlkokulu ve İlçe Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle düzenlenen ağaçlandırma çalışmasına İlçe Orman İşletme Şefi Fatma Bindal, Milli Eğitim Şube şüdürleri Müslüm Ayaz, Abdullah Doğan ve Ali Durmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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