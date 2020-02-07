Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit Piyade Er Özgür Çelik'in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Develi ilçe meydanında kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Şehit Çelik'in naaşı Çomaklı mahallesi mezarlığına defnedildi. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Şehit Çelik'i tekbirlerle uğurladı. Şehidin yakınları, Çelik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.


Şehidin cenaze namazına il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, Çelik'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:25:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]