Son Dakika Haberleri: Şehit Özkan'ın Naaşı Memleketine Uğurlandı

Şehit Özkan'ın Naaşı Memleketine Uğurlandı

23 dakika önce

Iğdır'da arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlandı.

Iğdır'da arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndaki uğurlama törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri erkan, daire amirleri ve şehit uzman çavuş Samet Özkan'ın eşi Öznur Özkan ile oğlu Emir Özkan katıldı.

Özkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende, şehidin öz geçmişinin okunması sonrası dua edildi.

Askeri tören mangasınca omuzlara alınan şehit Özkan'ın naaşı, daha sonra katılımcıların tekbirleri eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Adana'ya gönderildi.

Şehit Özkan'ın akrabaları da aynı uçak ile Adana'ya gitti.

Türkiye- İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan uzman çavuş Samet Özkan, dün aynı birlikte görev yapan arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanmış ve kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:00 Kaynak: AA

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