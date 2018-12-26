Son Dakika Haberleri: Şehit Özkur'un Eşyaları Ailesine Teslim Edildi

Şehit Özkur'un Eşyaları Ailesine Teslim Edildi

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un eşyaları, Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından ailesine teslim edildi.

Şehit Özkur'un Eşyaları Ailesine Teslim Edildi, System.String[]
MUŞ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un eşyaları, Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından ailesine teslim edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un özel eşyaları, Milli Savuma Bakanlığı tarafından ailesine teslim edilmek üzere ilçeye gönderildi. Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim'in de aralarında bulunduğu eşyalar, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve beraberindeki Garnizon Komutanı Üsteğmen Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun tarafından şehit babası Kutbettin Özkur ile şehit eşi Ceylan Özkur'a teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün selamlarını aileye ileten Kaymakam Kaçmaz, her zaman şehidin babası ile eşinin yanında olduklarını ve sıkıntılarını göğüsleyeceklerini söyledi.

Şehit babası Kutbettin Özkur ise, Milli Savunma Bakanlığınca gönderilen ve çocuğunun tabutuna sarılı olan bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i öperek, sahip çıkacağını söyledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:04 Kaynak: İHA

Şemdinli, Hakkari, Güncel
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