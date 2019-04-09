Son Dakika Haberleri: Şehit Öznütepe'nin Baba Ocağını Ziyaret Ettiler

Şehit Öznütepe'nin Baba Ocağını Ziyaret Ettiler

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Afrin Şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin baba ocağını ziyaret etti.

Şehit Öznütepe'nin Baba Ocağını Ziyaret Ettiler, System.String[]
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Afrin Şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin baba ocağını ziyaret etti.

Merkez Aziziye İlçesinin Dadaşkent Semtinde oturan, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatının düzenlendiği Afrin bölgesinde 19 Şubat günü şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznutepe'nin anne ve babasını ziyaret ettiler. Başkan Akgül şehidin anne ve babasına taziye dileklerini iletip, acılarına ortak oldu.

Ziyarette şehidin babası Yusuf Öznütepe'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk barağı hediye eden Başkan Akgül, "Dünyada en büyük acı belki de evlat acısıdır. Acı olduğu kadar büyük de bir gururdur. Vatan uğruna can vererek şehadet şerbetinden içmek herkese nasip olmaz. Türkiye'de terörle mücadeleye en çok şehit veren iller arasında üçüncü sıradayız. Bizlerde bu mücadelede uzuvlarımızı kaybederek engeli kaldık. Ama şehit olmaya da her zaman hazırız" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Yusuf Öznüpete, "Allah hepinizden razı olsun" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Piyade, Afrin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti Minik Öykü'ye Donör Bulunamadı! Yarı Uyumlu Anneden İlik Nakli Yapılacak Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Lokma Rüzgarı! Ünlüler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:06:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Öznütepe'nin Baba Ocağını Ziyaret Ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]