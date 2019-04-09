Şehit Öznütepe'nin Baba Ocağını Ziyaret Ettiler
1 saat önce
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Afrin Şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin baba ocağını ziyaret etti.
Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Afrin
Şehidi Piyade
Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin baba ocağını ziyaret etti. Merkez Aziziye
İlçesinin Dadaşkent
Semtinde oturan, Suriye
'de Zeytin
Dalı Harekatının düzenlendiği Afrin bölgesinde 19 Şubat günü şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznutepe'nin anne ve babasını ziyaret ettiler. Başkan Akgül şehidin anne ve babasına taziye dileklerini iletip, acılarına ortak oldu.
Ziyarette şehidin babası Yusuf Öznütepe'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk barağı hediye eden Başkan Akgül, "Dünyada en büyük acı belki de evlat acısıdır. Acı olduğu kadar büyük de bir gururdur. Vatan uğruna can vererek şehadet şerbetinden içmek herkese nasip olmaz. Türkiye'de terörle mücadeleye en çok şehit veren iller arasında üçüncü sıradayız. Bizlerde bu mücadelede uzuvlarımızı kaybederek engeli kaldık. Ama şehit olmaya da her zaman hazırız" diye konuştu.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Yusuf Öznüpete, "Allah hepinizden razı olsun" dedi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:37 Kaynak: İHA
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