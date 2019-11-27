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Şehit Öztürk, adının yaşatıldığı okulun öğrencileri tarafından anıldı

6 saat önce

Çankırı'da şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk, şehadetinin 21'inci yılında adının yaşatıldığı okuldaki öğrenciler tarafından anıldı.

Şehit Öztürk, adının yaşatıldığı okulun öğrencileri tarafından anıldı, System.String[]

Çankırı'da şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk, şehadetinin 21'inci yılında adının yaşatıldığı okuldaki öğrenciler tarafından anıldı.

Terör saldırısı sonucu 1998 yılında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk için adının yaşatıldığı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından anma töreni düzenlendi.

Öğrenciler, şehit Öztürk'ün kabrini ziyaret ederek, okudukları Kur'an'ın hatim duasını yaptı.

Daha sonra Karatekin Parkı'nda bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, şehidin anısına vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Okul müdürü Tansel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin ölüm yıl dönümü dolayısıyla her yıl anma programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anma programını önceden sadece 27 Kasım'da gerçekleştirdiklerini, artık bir hafta boyunca program düzenlediklerini belirten Yılmaz, "Cuma günü de sabah namazını müteakip Büyük Cami'de çorba ikramımız olacak. Ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Eğer bugün varsak, bu bayrak altında özgürce konuşabiliyorsak onların sayesinde. Bu bilinci çocuklarımıza vermek amacıyla bu çalışmayı yaptık." dedi.

Anma programına şehidin annesi Leyla ile babası Muzaffer Öztürk de katıldı.

Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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