Son Dakika Haberleri: Şehit P. Söz. Er Mehmet Ali Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit P. Söz. Er Mehmet Ali Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

9 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), Sincan'da bulunan Cimşit Şehit Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit P. Söz. Er Mehmet Ali Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), Sincan'da bulunan Cimşit Şehit Mezarlığı'na defnedildi.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 25.02.2019 tarihinde devriye görevine çıkan birlikte görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit bugün Cimşit Şehit Mezarlığında toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze töreninde Şehit Mehmet Ali Korkmaz'ın özgeçmişinin okunması ardından naaşı toprağa verildi. Şehit Ailesine, Türk bayrağı takdim edilerek taziyelerde bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit anısına saygı atışında bulundu.

Cenazeye şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra; İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Yüksekova, Mehmet Ali Korkmaz, Güncel
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