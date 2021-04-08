TRABZON ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP'İN CENAZESİ TRABZON'DA - Son Dakika

Türk Yıldızları'nın şehit pilotu, memleketine uğurlandı (2)

Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi saat 11: 00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Askeri uçakla şehidin eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep de kentte geldi.

Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törene, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, CHP Milletvekili Ahmet Kaya, İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs ile asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

OĞLU ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Uçaktan askerler tarafından indirilen şehidin tabutu, cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Anne Nuray Gençcelep cenaze aracının arkasından gözyaşı döktü. Küçük Kayra da babasının cenazesinin arkasından asker selamı verdi.

Şehit askerin cenazesi Bulak Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.