ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP, KAZA GÜNÜ ANNESİNİN KENDİSİNİ İZLEMEYE GELMESİNİ İSTEMEMİŞ - Son Dakika

ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP, KAZA GÜNÜ ANNESİNİN KENDİSİNİ İZLEMEYE GELMESİNİ İSTEMEMİŞ

09.04.2021 17:00

KONYA'da düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34), kazanın yaşandığı gün annesi Nuray Gençcelep'in kendisini izlemeye gelmesini istemediği ortaya çıktı.

KONYA'da düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34), kazanın yaşandığı gün annesi Nuray Gençcelep'in kendisini izlemeye gelmesini istemediği ortaya çıktı. Şehidin babası Mehmet Gençcelep, "Eşim, kaza günü oğlumun uçuşunu izlemek istemiş. Ama oğlum 'yok anne, bugün gelme' demiş. Sanki anlamış gibi olacakları" dedi.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 134'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçak, çarşamba günü eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Aslım çöplük alanına düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit pilot memleketi Trabzon'un Bulak Mahallesi'nde dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNESİNİN İZLEMESİNİ İSTEMEMİŞ

Kazadan 10 gün önce Konya'ya oğlunu ve ailesini ziyarete giden Nuray Gençcelep'in, acı olayın yaşandığı gün şehit oğlu Burak Gençcelep'i izlemek için 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na gitmek istediği ortaya çıktı. Ancak Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in, annesinden o gün uçuşunu izlemeye gelmesini istemediği belirtildi.

'ŞEHİT OLDUĞU GÜN ANNESİNİN GÖSTERİYE GELMESİNİ İSTEMEDİ'

Acılı baba Mehmet Gençcelep, eşinin bir süre önce oğlunun yanına gittiğini anlattı. Gençcelep, "Annesi hastaydı. Hastanedeki kontrolünden çıktı. Çıkınca oğlum bana 'Baba, annemi yolla yanıma gelsin' dedi. Hiç bekletmedim evladımı. Annesini istedi diye hemen yolladım. İyi ki de gitmiş annesi. Kaza yaşanmadan bir gün önce annesine 'Anne gösterim var, oğlum Kayra'yı da al gel gösterimi izleyin' demiş. Annesi gidip izlemiş gösteriyi. Kaza yaşandığı günde annesi tekrar gidip izlemek istemiş. Ama oğlum, 'yok anne, bugün gelme' demiş. Sanki anlamış gibi olacakları" diye konuştu.

'ATLAMAYA VAKTİ KALMADI'

Oğlunun doğa ile iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Gençcelep, "Oğlum yaylayı, doğayı, köyü tarlayı çok severdi. Gelmeden önce hep arardı kuzenlerini, arkadaşlarını nasıl zaman geçireceklerini ayarlardı. Her gün görüntülü konuşurduk. En son 1,5 ay önce buradaydı, o zaman onu canlı canlı görmüştüm. Uçak, insanların yoğunlukta olduğu alana düşmesin diye kendini feda etti benim oğlum. Uçağın yönünü değiştirdikten sonra atlamaya vakti kalmadı" dedi.

ARKADAŞLARI OKUL NUMARASINA DİKKAT ÇEKTİ

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in eğitim gördüğü Hava Harp Okulu'nda numarasının '2704' olduğu ortaya çıktı. Pilotun şehit olduğu tarih olan 7 Nisan (7.04) ile okul numarası arasındaki benzerliğe dikkat çeken arkadaşları üzüntülerini dile getirdi.

Şehit pilotun mesai arkadaşı Gökhan Külekçi de, "Burak 7 Nisan tarihinde yani şehit oldu. Burak'ın okul numarası 2 bin 704, yani 2'nci filonun 704 numaralı öğrencisi idi. 7.04 tarihinde harp okulu numarasında şehit oldu. Allah sevdiği kullarını erken yanına alır derler. Burak hem çok yetenekli bir pilot, hem de çok iyi bir insandı. Ölüm ona hiç yakışmadı, çok hayat doluydu. Ama şehitlik mertebesi de en çok yakışan isimlerden biri oldu. Harp okulundaki öğrenci numarası ile şehit olduğu tarihle olan benzerlik bir işaret gibi. Biz arkadaşları onu asla unutmayacağız. Adını hep yaşatacağız" diye konuştu.

'DOLU DOLU YAŞAMAK İSTERDİ'

Şehidin dayısının oğlu Hasan İbişoğlu ise, "Biz kardeş gibi büyüdük. Çok acele ederdi. Dolu dolu yaşamak isterdi. Bir dakikasını boş bırakmazdı. Hemen organize olur, bir şeyler yapar, güzel vakit geçirirdik. Hep derdim, neden bu kadar acele ediyorsun diye. Sanki kısıtlı vaktinin olduğunu bilir gibiydi. Bizim sülalemizde hiç şehidimiz yok. Lafı olurdu bazen, 'neden şehidimiz bizim yok' dedim. O da omzuma vurarak usul usul 'belki ben olurum şehit' derdi. Sus derdim. Daha yolun başındayız. O bizim kardeşimizdi. En son şubat ayı 15'inde görüştük. Trabzon'a gelmişti. Yayladan fotoğraf atıyordu 'kar var, gelin oynayalım' diye. Yarım metre karda top oynamak isterdi. Yetişemezdik onun hızına, enerjisine" şeklinde konuştu.

'KENDİNİ KURTARAMADI'

Şehidin kuzeni Recep Gökhan Gençcelep de "Biz yayla çocuğuyuz. Askere gitmeye karar verdiği zaman bisikletleri, ipleri alıp yaylaya kamp yapmaya gitmiştik. Çok başarılı. O bir kahramandı. Konya'ya Burak'ın naaşını almaya gittiğimizde arkadaşları anlattı. Dört kişi uçuyorlarmış. Arıza diye uyarınca telsizden arkasındaki uçak ayrılmış yanından hemen. Önce onun hayatını kurtardı. Daha sonra yerleşim alanına uçak düşmesin diye uçağın yönünü değiştirdi ve uçaktan güvenli bir şekilde paraşütle atlamaya fırsatı olmadı. O kadar canı kurtardı ama kendini kurtaramadı. Belki de 10 saniyesi daha olsaydı şu anda aramızda olacaktı. Vatan sağ olsun" dedi.

ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP, KAZA GÜNÜ ANNESİNİN KENDİSİNİ İZLEMEYE GELMESİNİ İSTEMEMİŞ
ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP, KAZA GÜNÜ ANNESİNİN KENDİSİNİ İZLEMEYE GELMESİNİ İSTEMEMİŞ
ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP, KAZA GÜNÜ ANNESİNİN KENDİSİNİ İZLEMEYE GELMESİNİ İSTEMEMİŞ
ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP, KAZA GÜNÜ ANNESİNİN KENDİSİNİ İZLEMEYE GELMESİNİ İSTEMEMİŞ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT PİLOT GENÇCELEP, KAZA GÜNÜ ANNESİNİN KENDİSİNİ İZLEMEYE GELMESİNİ İSTEMEMİŞ - Son Dakika


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