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Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika

Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak

04.06.2021 15:09
Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak, System.String[]

Çankırı Valiliği, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun isminin yaşatılacağı parkın yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çankırı Valiliği, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun isminin yaşatılacağı parkın yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çankırı Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizin hiçbir değerle ölçülmeyecek eşsiz kahramanlıkları, büyük bir saygı ve minneti hak etmektedir. Aziz şehitlerimizin üzerimizdeki hakları hiçbir suretle ödenmeyecek kadar büyüktür. İlimiz Çankırı, nüfusuna oranla şehitler diyarı unvanını hak edecek ölçüde şehidimizi bağrında barındırmaktadır. Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine devletimiz layıkıyla sahip çıkmak üzere tüm imkanlarıyla onların yanındadır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin söyledikleri her söz başımızın tacıdır. Onlara karşı sorumluluklarımızı ne yapsak yerine getiremeyiz. İlimizdeki tüm kamu görevlileri tarafından şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz planlı bir şekilde düzenli olarak ziyaret edilmekte; talep ve fikirleri alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

"Şehit ailesine söz verildiği gibi park yıl sonuna kadar tamamlanacak"

Açıklamanın devamında "Haberde adı geçen Şabanözü ilçemizden Şehidimiz Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun ailesi şehadet tarihi olan 18 Nisan 2017'den itibaren hem il valilerimiz, hem de ilçe kaymakamlarımızca düzenli aralıklarla ziyaret edilmiş ve ailenin talepleri imkanlar dahilinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için ismi, Şabanözü ilçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne verilmiştir. Yeni yapılmakta olan okul pansiyonumuzun ismi de 'Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu' olarak belirlenmiştir. Valimiz Abdullah Ayaz tarafından ailemize gerçekleştirilen son ziyarette, anılan parkın yılsonuna kadar tamamlanacağı şehit ailemize ifade edilmiş ve ardından çalışmalara başlanmıştır. Karahacı Köyü'nde şehidimizin aziz hatırası adına yapılan parkın tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarımızca gerekli destek verilmektedir. Şehit ailemize söz verildiği gibi park yıl sonuna kadar tamamlanarak şehidimizin hatırası parkımızda da yaşatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika


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