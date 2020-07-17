Şehit Pilot Polis Altunbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Şehit Pilot Polis Altunbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

KIRIKKALE - Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memleketi Kırıkkale'nin Keskin'de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.