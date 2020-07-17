Şehit Pilot Polis Altunbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Şehit Pilot Polis Altunbaş son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Pilot Polis Altunbaş son yolculuğuna uğurlanıyor Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memleketi Kırıkkale'nin Keskin'de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit Pilot Polis Altunbaş son yolculuğuna uğurlanıyor
KIRIKKALE - Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memleketi Kırıkkale'nin Keskin'de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
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18.07.2020 00:17:36. #1.13#
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