Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda manav bölümü oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda manav bölümü oluşturuldu - Son Dakika

Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda manav bölümü oluşturuldu

6 saat önce

Erzincan Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda "Beslenme Dostu Dürüstlük Dolabı" adlı proje kapsamında öğrencilerin meyve satın alabileceği manav bölümü yapıldı.

Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda manav bölümü oluşturuldu, System.String[]

Erzincan Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda "Beslenme Dostu Dürüstlük Dolabı" adlı proje kapsamında öğrencilerin meyve satın alabileceği manav bölümü yapıldı.


Beslenme Dostu Dürüstlük Dolabı adlı proje kapsamında Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin meyve ihtiyacını karşılamak için manav bölümü oluşturuldu. Proje hakkında bilgiler veren Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu Müdürü Muammar Doğan, "Okulumuz 4-B sınıfı öğretmeni Veysel Yavuz'un yapmış olduğu Beslenme Dostu Dürüstlük Dolabı adlı proje ile okulumuzda bir manav bölümü yapıldı. Bu bölümde çeşitli meyveler konularak kar amacı güdülmeksizin meyvelerin tane fiyatı hesaplanarak üzerlerine yazılmış olup birde ağzı açık olan bir kasa konulmuştur. Öğrenciler manav başında bir denetim sağlayan öğretmen olmadan almak istedikleri meyveleri alarak meyvenin ücretini kasaya atmaktadırlar. Meyveler bitince yapılan hesaplamalar sonucunda şimdiye kadar hesap edilen paradan daha az çıktığı görülmemiştir. Denetim mekanizması olmadığı halde öğrenciler yedikleri meyvelerin parasını kesinlikle kasaya atmaktadırlar. Bu proje ile öğrencilerin kendilerini kontrol etmeleri, vicdanlarıyla hareket ederek dürüst davranma alışkanlığı kazanmaları sağlanmak istenmiştir. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz hem maliyetine günlük taze meyvelerden yeme imkanı bulurken hem de onlara duyulan güven duygusunu bilerek dürüst davranış sergilemektedirler. Okulumuzdaki bu uygulama yıl sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.


Projede emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, "Bu uygulama ile öğrencilerimiz hem istenmeyen gıdalardan uzaklaşıyor, hem de onlara duyulan güven duygusunun pekiştiğini göreceğiz" dedi.


Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Aziz Gün, öğrencilerin düşüncelerini alarak ders çalışma ve başarılı olma konularında bilgiler verdi. - ERZİNCAN

Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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