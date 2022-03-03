Şehit pilotların isimleri 17 yıldır Karabük'teki parkta yaşatılıyor - Son Dakika
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Şehit pilotların isimleri 17 yıldır Karabük'teki parkta yaşatılıyor

03.03.2022 14:00

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle 3 Mart 2005'te Karabük'te düşmesi sonucu şehit olan pilotların isimleri, 17 yıldır Şehit Fatihler Parkı'nda yaşatılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle 3 Mart 2005'te Karabük'te düşmesi sonucu şehit olan pilotların isimleri, 17 yıldır Şehit Fatihler Parkı'nda yaşatılıyor.

Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 uçağı, 3 Mart 2005'te eğitim uçuşu esnasında teknik arıza nedeniyle Karabük'ün 15 kilometre güneyine düşmüş, olumsuz hava koşulları ve arazinin engebeli olması nedeniyle Burunsuz köyü Dağ Tarla mevkisinde bir gün sonra bulunan hava pilotlar Yüzbaşı Fatih Devravut ve Üsteğmen Fatih Keskin şehit olmuştu.

Karabük halkının talebi üzerine dönemin Karabük Belediye Başkanı Hüseyin Erer tarafından 2005'te şehitler anısına içinde şelalenin de bulunduğu park yapıldı.

Şehitlerin ailelerinin de katılımıyla açılan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından 2011 yılında da yeniden düzenlenen Şehit Fatihler Parkı'nda, Devravut ve Keskin'in adı 17 yıldır yaşatılıyor.

"Pilotlarımızı anmak bizleri onurlandırıyor"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, AA muhabirine, Türkiye'nin iki kahraman pilotunu 3 Mart 2005'te kaybettiğini, onlarla onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Gözyüzünde ülkenin gözü olan iki Fatih'in talihsiz kaza nedeniyle şehit olduklarını anımsatan Çorbacı, "Karabük'te şehit olan iki pilotumuz adına belediye burada bir park yaptı. Pilotlarımızın aileleri zaman zaman Karabük'e, bu parka geliyor. Allah rahmet eylesin. Vatanımız için mücadele eden bu pilotlarımızı anmak bizleri onurlandırıyor." dedi.

Şehit pilotların ailelerine seslenen Çorbacı, "Yetiştirdikleri kahramanları bu vatana şehit verdiler. Şehitlerimizin ismini ebediyete kadar yaşatacağız. Her yıl dönümünde bu parkta onları anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit pilotların isimleri 17 yıldır Karabük'teki parkta yaşatılıyor
Şehit pilotların isimleri 17 yıldır Karabük'teki parkta yaşatılıyor
Şehit pilotların isimleri 17 yıldır Karabük'teki parkta yaşatılıyor
Şehit pilotların isimleri 17 yıldır Karabük'teki parkta yaşatılıyor

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Karabük, Şehit, Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit pilotların isimleri 17 yıldır Karabük'teki parkta yaşatılıyor - Son Dakika


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