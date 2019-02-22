Son Dakika Haberleri: Şehit Pilotu Kağıttan Uçakla Andılar

Şehit Pilotu Kağıttan Uçakla Andılar

50 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 21 Şubat 1963'te uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek, ölümünün 56'ncı yıldönümünde adının verildiği ilkokulda anıldı.

Şehit Pilotu Kağıttan Uçakla Andılar, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 21 Şubat 1963'te uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek, ölümünün 56'ncı yıldönümünde adının verildiği ilkokulda anıldı. Törende şiir okuyan öğrenciler daha sonra şehit pilot anısına yaptıkları kağıttan uçakları uçurdu.

Lüleburgaz'da arızalanan uçağı terk etmeyerek boş arsaya düşüren ve olası ölümleri engelleyerek şehit olan Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek, adının verildiği Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulunda ölümünün 56'ncı yılında anıldı. Gerçek'in adının verildiği okulda eğitim gören öğrenciler, şehit pilotun hayat hikayesiyle birlikte kahramanlık şiirleri okudu. Anma töreninde öğrenciler Gerçek'in anısına yaptıkları kağıttan uçakları toplu bir şekilde uçurdu. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Pilot, Güncel
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