Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki

10.04.2022 17:35
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki

İZMİT'te Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi Tepesi'nde bulunan F-4 savaş uçağına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yazılar yazıldı, çizimler yapıldı.

İZMİT'te Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi Tepesi'nde bulunan F-4 savaş uçağına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yazılar yazıldı, çizimler yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından uçağın fotoğraflarını paylaşarak, bunu yapanlara yönelik olarak  "Yazı yazmanıza gerek yok! Hava kuvvetlerimiz de tarih yazmıştı zaten" ifadelerine yer verdi.

İzmit Seka Park Sahili'nde bulunan bir tepeye, 1968 yılında görev uçuşu sırasında Samsun'un Kavak ilçesinde uçağının düşmesi sonucu şehit olan İzmit doğumlu Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi'nin ismini yaşatmak için şehidin adı verildi. Alana Eskişehir'den getirilen F-4 tipi savaş uçağı yerleştirildi. 2007 yılında tamamlanan parkta bulunan F-4 tipi savaş uçağı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görürken, uçağın gövdesinin farklı noktalarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce  yazılar yazılıp tahrip edildiği görüldü.  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasar gören uçağın fotoğraflarını "Yazı yazmanıza gerek yok! Hava kuvvetlerimiz de tarih yazmıştı zaten" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.  Yazılar, belediye ekiplerince silinip temizlenecek.


Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da pedallar polisler için çevrildi Diyarbakır'da pedallar polisler için çevrildi Son dakika haber! 'Milli Şehit' Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı Son dakika haber! 'Milli Şehit' Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı

Pilot Üsteğmen, Kocaeli, Şehit, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 17:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement