Şehit Pilotun Babasının Fetö Şüphesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, 2008 yılında PKK'ya karşı Irak topraklarında başlattığı Güneş Harekatı'nda düşen helikopterde Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan'ın şehit olmasından sonra emekli astsubay olan babası Özcan Ulucan, 11 yıldır sürdürdüğü mücadeleye rağmen olayın nasıl olduğuna...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, 2008 yılında PKK'ya karşı Irak topraklarında başlattığı Güneş Harekatı'nda düşen helikopterde Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan'ın şehit olmasından sonra emekli astsubay olan babası Özcan Ulucan, 11 yıldır sürdürdüğü mücadeleye rağmen olayın nasıl olduğuna dair düzenlenen kaza kırım raporuna ulaşamadı. Baba Ulucan, oğlunun hemen arkasındaki helikopteri kullanan İlkay Ateş'in 15 Temmuz gecesi TBMM ile Genelkurmay Başkanlığı'nı bombalayan pilotlardan birisi olmasının kendilerinde FETÖ şüphesini uyandırdığını, olayın da bu nedenle gizli tutulmuş olabileceğini düşündüklerini anlattı, gerçeği öğrenmek için yardım beklediklerini söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, 2008 yılının Şubat ayında terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde Güneş Harekatı adı verilen operasyona başladı. Harekat sırasında 23 Şubat 2008 tarihinde düşen helikopterde bulunan Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan, şehit oldu. Helikopterin düşmesinden sonra emekli jandarma astsubay olan baba Özcan Ulucan, olayın ayrıntılarını öğrenmek adına oğlunun o zamanki Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki komutanları dahil birçok kişiyi ziyaret etti, bilgi almaya çalıştı. Ancak bireysel yaptığı bu girişimlerden bir sonuç elde edemedi, oğlunun şehit olduğu kazanın ayrıntılarını öğrenemedi. Şehit babası Özcan Ulucan daha sonra ise yasal haklarını gerekçe gösterip bu kez de yazılı başvurularda bulundu. Ancak bu başvurulara da, şehit babasının bilgi almaya çalışmasıyla ilgisi olmamasına rağmen, görevdeki pilotların bu tür kazalardan olumsuz etkilenmemeleri gerekçe gösterilip açıklama yapılmadı.



15 TEMMUZ SONRASI FETÖ ŞÜPHESİ OLUŞTU



Özellikle 15 Temmuz'dan önce yaptığı hiçbir girişime yanıt alamayan şehit babası emekli astsubay Özcan Ulucan, darbe girişiminden sonra ikinci şoku yaşadı. Oğlunun şehit olmasına neden olan olay sırasında hemen arkasında kol uçuşu yapan helikopteri kullanan Kara Pilot İlkay Ateş'in, darbe gecesi TBMM'yi ve Genelkurmay Başkanlığı'nı bombaladığı ortaya çıktı. Bu durum baba Ulucan'da oğlunun şehit olduğu olayla ilgili FETÖ şüphesi doğurdu.



'BEN OLAYI SORDUĞUM ZAMAN BANA CEVAP VEREMEMİŞTİ'



Şehit oğlunun İzmir Kadifekale Şehitliği'ndeki mezarını sürekli eşiyle ziyaret ettiklerini ona özlemlerinin hiç eksilmediğini, aksine arttığını anlatan Özcan Ulucan, şunları söyledi:



"Olayın hemen ardından tüm komutanlarına gittim, gerçeği öğrenmek istedim. Bana diğer pilotlar etkilenir diye açıklamadıklarını söylediler. Sanki ben gidip onlara söyleyecekmişim gibi ya da onlar gerçeği bilmiyormuş gibi. Bütün sosyal haklarımızı aldık. Ancak hangi yola başvurduysak kazanın nasıl olduğunu aydınlatması gereken kırım raporunu göremediğimiz gibi bilgisini dahi alamadık. 15 Temmuz sonrasında oğlumun şehit olduğu zaman yanındaki ikinci helikopteri kullanan pilotun meclisi ve genelkurmayı bombaladığını öğrendiğimiz zaman şoke olduk. Çünkü İlkay Ateş, oğlumun devre arkadaşıydı. Hatta oğlum şehit olduktan sonra bize geldiği zaman kendisine o zaman neler yaşandığını sordum ama bana cevap veremedi. Ben şimdilerde FETÖ'nün yaptıklarını gördükten sonra onların, oğlumun koordinatlarını vermiş olabileceği şüphesi aklıma geldi. FETÖ'nün kirli bir planı olabileceğini düşündük. Olayla ilgili gerçeklerin de FETÖ bağlantısının ortaya çıkmaması için gizlenmiş olabileceğini düşündüm. Ama gerçek ne ise artık bize anlatılması için komutanlarımızdan yardım bekliyorum. Aile olarak bunun öğrenmek hakkımız ve peşini de bırakmayacağız."



TATBİKATA KATILAN ARKADAŞLARI JEST YAPMIŞTI



2016 yılında yapılan Efes Tatbikatı'nda görev alan bazı pilotlar, şehit Gürcan Ulucan'ı anmak adına İzmir'in Güzelyalı semtindeki baba evinin üzerinde helikopterlerle daireler çizmişti. Pilotların bu jesti o dönemde yankı uyandırmıştı.



- İzmir

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