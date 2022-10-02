Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi
Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması
Şehidin cenazesinin nakil için araca konması
Cenaze nakil aracının gidişi ELAZIĞ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi.
Son Dakika › Güncel › Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi - Son Dakika