Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi - Son Dakika
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Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi

02.10.2022 11:00

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması Şehidin cenazesinin nakil için araca konması Cenaze nakil aracının gidişi ELAZIĞ -...

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi

Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması

Şehidin cenazesinin nakil için araca konması

Cenaze nakil aracının gidişi ELAZIĞ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi - Son Dakika
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