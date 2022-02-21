Şehit Piyade Astsubay Yunus İşçan Hayrabolu'da kabri başında anıldı - Son Dakika

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 5 yıl önce şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan Hayrabolu ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehit İşcan'ın Şalgamlı Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında tören düzenlendi.

Törende İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya tarafından İşcan ve tüm şehitler için dua edildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz ve vatandaşlar katıldı.