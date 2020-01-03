Şehit Piyade Er Berkay Işık'ın baba ocağında yas - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Berkay Işık'ın acı haberi, İstanbul'daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Haftanin bölgesinde başlatılan operasyonda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evinde sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından ailesine verildi. Acı haberin ardından aile büyük üzüntü yaşarken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları da taziye için baba ocağına geldi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı evin önünde hazır bekletildi.

Uçakla sabah saatlerinde İstanbul'a getirilecek olan şehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından, şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek.

Bu arada şehit Işık'ın, yaklaşık üç hafta önce evlenen ağabeyinin düğünü için geldiği İstanbul'da ailesiyle son kez hasret giderdiği öğrenildi.