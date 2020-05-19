Şehit Piyade Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi.

Gezgin Tepe Üs Bölgesinin doğusunda 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çakır'ın (24), Türk bayrağına sarılı tabutu hava yoluyla Adana Havalimanına getirildi.

Şehidin cenazesi, kara yoluyla Aladağ ilçesinde Gökçe Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak gerçekleştirilen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Büyük üzüntü yaşayan baba Hüseyin ve anne Cennet Çakır, taziyeleri kabul etti. Anne Çakır, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çakır'ın cenazesi defnedildi.