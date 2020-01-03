Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2) - Son Dakika

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Şırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Işık'ın ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehidin cenazesini havalimanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı.