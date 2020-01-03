Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2) - Son Dakika

Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2)

6 saat önce

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİŞırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri...

Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2), System.String[]

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Şırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Işık'ın ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehidin cenazesini havalimanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp  Eroğlu, il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, Almus Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Işık 'ın cenazesi  yarın saat 11.00'de Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


İstanbul, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı
Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda

Son Dakika Haberleri
01:19 Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
01:13 Bayburt'ta kar yağışı - Son Dakika
01:08 Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
01:08 Arnavutköy'de dehşet bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı - Son Dakika
01:06 Arnavutköy'de dehşet: Bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 01:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]