Şehit piyade er ışık'ın cenazesi tokat'a getirildi - Son Dakika
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Şehit piyade er ışık'ın cenazesi tokat'a getirildi

6 saat önce

Şehit Piyade Er Işık'ın cenazesi Tokat'a getirildiŞırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen...

Şehit Piyade Er Işık'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Işık'ın ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehidin cenazesini havalimanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, Almus Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Işık 'ın cenazesi yarın saat 11.00'de Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Şehit piyade er ışık'ın cenazesi tokat'a getirildi

Piyade, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:27 Kaynak: DHA
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