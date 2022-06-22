Tunceli 'nin Mazgirt ilçesinde vatani görevini ifa ederken 22 Haziran 1997 tarihinde ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Er Nazım Arslan, şehadetinin 25. yılında Bakırpınar Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı tarafından okunan Yasin'i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA

Samsun, Piyade, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit piyade er kabri başında anıldı - Son Dakika

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