Şehit Piyade Er Mehmet Kaya Memleketi Siirt'te Toprağa Verildi
36 dakika önce
Şehit piyade er Mehmet Kaya memleketi Siirt'te toprağa verildiSİİRT - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan piyade er Mehmet Kaya'nıncenazesi, askeri uçakla memleketi Siirt'e getirildi.
Şehit piyade er Mehmet Kaya
memleketi Siirt
'te toprağa verildi
SİİRT - Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye
topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan piyade er Mehmet Kaya'nıncenazesi, askeri uçakla memleketi Siirt'e getirildi. Kaya'nın cenasesi törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Per Kaya'nın cenazesi, Siirt Havalimanı
'nda törenle karşılandı. Törene, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan
, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay şehidin babası Selahattin Kaya
, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Törende şehit Kaya'nın öz geçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ahmet Altınok tarafından dua edildi.
Törenin ardından şehit Mehmet Kaya'nın cenazesi, kent merkezindeki Şeyh Musa Camii'ne götürüldü. Öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından şehit Kaya'nın naaşı Şeyh Musa Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:21 Kaynak: İHA
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