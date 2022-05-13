Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi.
Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve askeri yetkililer, şehit Salar'ın Çamavşar Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek acı haberi verdi.
Evine Türk bayrağı asılan şehidin, ailenin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi.
Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.
Şehit Salar'ın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Çamavşar Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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