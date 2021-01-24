Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi

24.01.2021 18:36

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi Hakkari'de, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi.

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi

KOCAELİ - Hakkari'de, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi.

Hakkari'de, 19 Ocak tarihinde teröristler tarafından döşenen patlayıcının patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine şehidin ailesi ve yakınları, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, askeri erkan katıldı.

Şehidin naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze nakil aracına taşındı. Edilen duaların ardından Gedik'in naaşı, cenaze nakil aracı ile memleketi Sakarya'ya götürüldü.

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi

Kocaeli, Piyade, Şehit, Gedik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika


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