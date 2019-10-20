Son Dakika Haberleri: Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

43 dakika önce

Şehidin naaşının katafalka konulması Şehidin özgeçmişinin okunması Dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Şehidin naaşının katafalka konulması

Şehidin özgeçmişinin okunması

Dua edilmesi

Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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