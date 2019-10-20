Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı
43 dakika önce
Şehidin naaşının katafalka konulması Şehidin özgeçmişinin okunması Dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Şehidin naaşının katafalka konulması
Şehidin özgeçmişinin okunması
Dua edilmesi
Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.
CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti