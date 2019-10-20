Son Dakika Haberleri: Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)
Son Dakika Güncel Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

58 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde ambulansa taşınan şehidin naaşı, memleketi Erzurum'a uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin cenazesi, buradaki programın ardından Erzurum'a uğurlanacak.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Komando, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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