Son Dakika Haberleri: Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)
Son Dakika Güncel Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

10 dakika önce

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanındaki tören Şehit naaşının uçağa bindirilmesi Kuran-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Uçağın hareket etmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit...

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanındaki tören

Şehit naaşının uçağa bindirilmesi

Kuran-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

Uçağın hareket etmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Yüksekova, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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