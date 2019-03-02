Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Er Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Piyade Er Son Yolculuğuna Uğurlandı

12 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arama tarama faaliyeti yürütürken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesi defnedildi.

Şehit Piyade Er Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arama tarama faaliyeti yürütürken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesi defnedildi.

Yüksekova'da 25 Şubat'ta arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen şehit olan Korkmaz (21) için Sincan ilçesindeki Çimşit Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile askeri personel katıldı.

Korkmaz'ın naaşı, öz geçmişinin okunmasının ardından dualar eşliğinde mezarlığın şehitlik kısmında toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, tabuta sarılı Türk bayrağını şehidin annesine teslim etti. Daha sonra şehit için saygı atışı yapıldı.

Şehit Korkmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Yüksekova, Piyade, Güncel
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