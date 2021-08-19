Şehit Piyade Er Yakup Pak'ın Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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Şehit Piyade Er Yakup Pak'ın Ailesine Ziyaret

19.08.2021 19:33
Şehit Piyade Er Yakup Pak'ın Ailesine Ziyaret

15 Ağustos 2006 günü, Şırnak Seslice Bölgesinde PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada Şehit olan 10. 12. 1985 doğumlu Piyade Er Yakup Pak'ın ilçemiz Küüçük Kırım Mahallesinde ikamet eden Annesi Ayşe Pak ile Babası Şahin Pak'ı ilçemiz Kaymakamı Dr.

15 Ağustos 2006 günü, Şırnak Seslice Bölgesinde PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada Şehit olan 10. 12. 1985 doğumlu Piyade Er Yakup Pak'ın ilçemiz Küüçük Kırım Mahallesinde ikamet eden Annesi Ayşe Pak ile Babası Şahin Pak'ı ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz 19 Ağustos 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Şehit Piyade Er Yakup Pak'ın Ailesine Ziyaret - Son Dakika

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