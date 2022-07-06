Şehit Gürler'in (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, Diyarbakır 'dan kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Siverek'teki Abdulkadir Geylanı Camisi'ne getirildi. Bekar olan şehidin babası Mehmet Ali ve annesi Fatma Gürler ile 7 kardeşi, burada taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hakkari, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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