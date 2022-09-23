Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'de kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'de kabirleri başında anıldı

23.09.2022 09:14
Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'de kabirleri başında anıldı

Şehit Piyade Komando Üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca, Edirne'de kabirlerinin başında düzenlenen programlarla anıldı.

Şehit Piyade Komando Üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca, Edirne'de kabirlerinin başında düzenlenen programlarla anıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Yıldırım ve Tunca'nın 28. ölüm yıldönümleri dolayısıyla yapılan anma programlarına katıldı.

Programlarda, şehitler için dua edildi kabirlere çiçek bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Onlar manevi olarak en yüce makam ve mertebenin sahibidirler. Bizler için de devlet ve millet var oldukça unutulmayacak, her zaman dualarla hatırlanacak ölümsüz kahramanlardırlar. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun, cennette Peygamberimize komşu eylesin. Onları yetiştiren eli öpülesi annelerden ve babalardan da rabbim razı olsun. Ruhları şad, makamları cennet olsun."

Anma programlarına Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, şehit aileleri ve yakınları da katıldı.

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Kaynak: AA

Piyade, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'de kabirleri başında anıldı - Son Dakika

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