Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal Kabri Başında Anıldı

Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal, kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal Kabri Başında Anıldı, System.String[]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal, kabri başında dualarla anıldı.

Bingöl'de vatani görevini ifa ederken 03 Nisan 1997 tarihinde Kığı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Hasan Gülal, şehadetinin 22. yılında 19 Mayıs ilçesinin Kösedik Mahallesi'ndeki kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehidin kardeşi emekli imam Avni Gülal hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

19 Mayıs, Samsun, Piyade, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lisenin Bodrumunda Deterjan Üretip 470 Bin Liralık Ciroya İmza Attılar Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti İsim Benzerliği CHP Sancaktepe Adayının Başını Yaktı Milyonların Maaş Zammı İçin Üç Adım Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:32:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal Kabri Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]