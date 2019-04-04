Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal Kabri Başında Anıldı
1 saat önce
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal, kabri başında dualarla anıldı.
Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesinde Şehit Piyade
Onbaşı Hasan Gülal, kabri başında dualarla anıldı. Bingöl
'de vatani görevini ifa ederken 03 Nisan 1997 tarihinde Kığı
ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Hasan Gülal, şehadetinin 22. yılında 19 Mayıs ilçesinin Kösedik
Mahallesi'ndeki kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehidin kardeşi emekli imam Avni Gülal hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi. Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal'ın anma törenine Bafra
Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
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