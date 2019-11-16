Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/ PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı
Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:27:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]