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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/ PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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