Son Dakika Haberleri: Şehit piyade sözleşmeli er Bekir Can Hereklioğlu için mevlit okutuldu
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Şehit piyade sözleşmeli er Bekir Can Hereklioğlu için mevlit okutuldu

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit piyade sözleşmeli er Bekir Can Hereklioğlu için mevlit okutuldu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde mevlit okutuldu.


Şehit Hereklioğlu'nun Narlıören Mahallesi'ndeki baba evinde kurulan taziye çadırında okutulan mevlide, Adana Vailisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hereklioğlu ve tüm şehitler için dua edildi.


Mevlit, yemek ikramıyla son buldu.

Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde 11 Ekim'de yaralanmış ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşmüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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