Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi

12.06.2022 14:23

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Hakkari'den uçakla kente getirilen şehit Özer'in (24) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Gölbaşı ilçesindeki Abdullah Günaydın Camisinde öğlen vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Balkar Beldesi Mezarlığı'na toprağa verildi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde baba Memet, anne Nemide, kız kardeşleri Aslı ile Ezgi, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika
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