Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in cenazesi, memleketi Adıyaman 'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika

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