Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi

26.04.2022 18:52

Son dakika gelişmesine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehadet haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehadet haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, şehidin Ömerli Mahallesi'nde yaşayan babası Sinan ve annesi Şerife Korkmaz'ı ziyaret ederek oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehidin bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Ereğli ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi
Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi
Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi
Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi
Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi
Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi
Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi

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Zonguldak, Ereğli, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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