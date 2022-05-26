Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı bölgeden hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Sorgun'a getirildi.

Meral için Sorgun Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Küçüktaşlık köyünde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Celal Köse, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.