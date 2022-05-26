Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı

26.05.2022 17:52

Şehidin naaşı bölgeden hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Sorgun'a getirildi.

Şehidin naaşı bölgeden hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Sorgun'a getirildi.

Meral için Sorgun Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Küçüktaşlık köyünde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Celal Köse, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER MERAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER MERAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı! Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulayıp serbest bırakılmıştı! O okul görevlisi sulh ceza hakimliğince tutuklandı
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 19:36:01. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement