Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

26.05.2022 11:57

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, şehidin Küçüktaşlık köyündeki babaevine gelerek, anne Şakire ve baba Fahri Meral'e acı haberi verdi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehidin cenazesinin, bugün ikindi vakti Sorgun Belediye Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Küçüktaşlık köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

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Kaynak: AA

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