Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun memleketi Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un (24) cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Kabaceviz Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda mahalle camisine getirildi.

Nişanlı olduğu ve yazın düğünü olacağı öğrenilen şehit Nurettin Uzun'un tabutu başında annesi Asiye Uzun gözyaşı döktü. Şehidin annesi ile babası Lütfü Uzun ve üç kardeşini yakınları teskin etmeye çalıştı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzun, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.