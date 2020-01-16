Şehit piyade sözleşmeli er tolga kaplan ve er sait miyanyedi için tören düzenlendi-2 - Son Dakika

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Şehit piyade sözleşmeli er tolga kaplan ve er sait miyanyedi için tören düzenlendi-2
7 saat önce
2 (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER TOLGA KAPLAN VE ER SAİT MİYANYEDİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ-2 (aktüel)
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