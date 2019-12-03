Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2)
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2) - Son Dakika

Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2)

6 saat önce

ŞEHİT KURT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2), System.String[]

ŞEHİT KURT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul edecek.


Mutki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:21 Kaynak: DHA
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