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Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2)
6 saat önce
ŞEHİT KURT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:21 Kaynak: DHA
ŞEHİT KURT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul edecek.
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