Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yılmaz'ın, Osmaniye Devlet Hastanesi ek binası morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınmak üzere, İstiklal Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Yılmaz'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze namazının kılınacağı Ağcabey Camisi'ne götürüldü.

Şehit Yılmaz'ın 3 yıl önce kanserden babasını kaybettiği öğrenilirken, annesi Gülsüm Yılmaz ile kardeşlerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Anne Yılmaz, teröre tepki göstererek oğlunun tabutunu öpüp "Gurur duyuyoruz seninle" ifadesini kullandı.

Bekar olan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Bahçe Merkez Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.